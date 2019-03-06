Скворцова лекарством из личной аптечки спасла жизнь пассажирке эконом-класса

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала неотложную помощь пассажирке эконом-класса во время перелета рейсом «Аэрофлота» по маршруту Москва - Ташкент.

Глава Минздрава направлялась в Узбекистан с рабочим визитом. Во время перелета одной из пассажирок стало плохо. После приема еды у нее начались боли в животе, пишет РИА Новости.

По громкой связи объявили, что пассажирке эконом-класса срочно требуется врач. Скворцова, летевшая бизнес-классом, тут же откликнулась на просьбу и оказала медицинскую помощь женщине, которая является гражданкой Узбекистана.

Она дала ей лекарства из своей личной аптечки. Через какое-то время после приема препарата состояние пассажирки улучшилось.

Это не первый раз, когда глава российского Минздрава спасает жизнь пассажирке самолета. Ранее Сквоцова оказала помощь женщине, летевшей с нею рейсом Москва - Нью-Йорк.