Путин поздравил Жванецкого с юбилеем

Владимир Путин поздравил сатирика Михаила Жванецкого с юбилеем. Знаменитому писателю исполнилось сегодня 85 лет.

«Многие годы Вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом. Ярко проявляете себя на литературном поприще», - говорится в телеграмме главы государства.

Путин подчеркнул, что своим творчеством Жванецкий убедительно подтверждает, что настоящий талант является щедрым, многогранным и востребованным.