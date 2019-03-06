Путин поздравил Жванецкого с юбилеем
Знаменитому писателю исполнилось сегодня 85 лет.
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Владимир Путин поздравил сатирика Михаила Жванецкого с юбилеем. Знаменитому писателю исполнилось сегодня 85 лет.
«Многие годы Вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом. Ярко проявляете себя на литературном поприще», - говорится в телеграмме главы государства.
Путин подчеркнул, что своим творчеством Жванецкий убедительно подтверждает, что настоящий талант является щедрым, многогранным и востребованным.
«Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», - добавил президент.