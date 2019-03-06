Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения. Первой в мире женщине-космонавту исполнилось сегодня 82 года.

«Примите сердечные поздравления с Днем рождения. Вы - человек удивительной, яркой судьбы», - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

В своем поздравлении Путин отметил, что легендарный полет Терешковой в космос, как и весь ее профессиональный путь, является примером честного служения своей Родине.

«Важно, что на протяжении многих лет ваши знания, опыт, энергия в полной мере востребованы в ответственной общественной, законотворческой деятельности», - добавил президент.

Валентина Терешкова и по сей день остается единственной в мире женщиной, совершившей космический полет в одиночку.