Kia представила электрокар Imagine с 21 экраном в салоне

Южнокорейский автопроизводитель Kia на автосалоне в Женеве представила новый концепт-кар - электромобиль Imagine by Kia. Прототип стал первым полностью электрическим четырехдверным автомобилем Kia.

Автомобиль получил дизайн в стиле фирменной концепции «Улыбка тигра». Прототип имеет необычную решетку радиатора, реализованную с помощью светодиодных фар и широкого переднего бампера, сообщает автомобильный портал Motor1.com.

Кузов Imagine by Kia окрашен шестью слоями серебристой, «хромированной» краски. Каждый из четырех 22-дюймовых колесных дисков имеет вставки из акрилового стекла. Информации о технической начинке автомобиля нет.

В салоне на передней панели у него установлен 21 отдельный дисплей ультравысокого разрешения. На мониторах отображены показания приборов и данных мультимедийной системы. О серийных перспективах Imagine by Kia марка не сообщает.