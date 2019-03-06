Bentley показала уникальный выпуск Continental GT

Английская компания Bentley представила специальный выпуск Continental GT. Презентация состоялась на Женевском международном автосалоне.

Полное название новинки - Bentley Continental GT Number 9. Она произведена лимитированным тиражом в количестве сотни экземпляров. Уникальность выпуска также заметна в экстерьере и интерьере. Несмотря на сходство с оригинальной моделью, Continental GT Number 9 имеет собственный дизайн колес, цвета и другие особенности.

Выпуск посвящен легендарному для любителей авто Bentley Blower из 1930-х годов. Эту машину пилотировал знаменитый гонщик Генри Ральф Стэнли в гонке на выносливость «24 часа Ле-мана».

Женевский международный салон порадовал интересующихся автомобилями людей многими новинками. Так, ранее стало известно о показе самого мощного в мире суперкара с двигателем V8 - Ferrari F8 Tributo.