Названы опасные марки шоколадной пасты

Росконтроль провел масштабное исследование шоколадной пасты, представленной на российском рынке. Эксперты оценили шесть популярных брендов этого десерта.

Как сообщается на официальном сайте организации, специалисты подвергли анализу шоколадные пасты Fine Life, Nutella ,«Бурешка», ZENTIS NUSSPLI , «То, что надо!» и «Шоколадные реки». Продукты тестировались более чем по 70 параметрам.

Эксперты проверили соответствие состава пасты заявленному, определили массовые доли какао в продуктах, сформулировали органолептические свойства и провели другие тесты. По итогам оказалось, что только половина из рассмотренных марок шоколадной пасты является безопасной для потребления.

По версии Росконтроля, пасты марок «Бурешка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки» заслуживают черного списка. В одной из них обнаружили плесень, в другой - токсичные элементы; к покупке они не рекомендуются.

Паста марки ZENTIS NUSSPLI продемонстрировала не самые выдающиеся органолептические свойства и попала в список «с замечаниями». К покупке эксперты смогли рекомендовать только кондитерские продукты брендов Nutella и Fine Life.

Ранее Росконтроль проверил марки черного чая, продающиеся в России. В тесте участвовали образцы крупнолистового черного чая семи брендов - «Крепкие традиции», AKBAR, Tess, Riston, «Альманах», Lipton, Beta tea.