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В Крыму прокомментировали исправление ошибки на Google-картах

Андрей Аркадьев
09:10 06.03.2019
Ранее стало известно, что ошибка, по которой на картах Google Крым был причислен к Украине, устранена.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Крым Вадим Первых выразил надежду, что компания Google будет корректно отображать границы Крыма не только в России, но и в других странах.

Чиновник также оценил решение Google исправить ошибку, вследствие которой для некоторых российских пользователей Крым был обозначен украинской территорией.

Представители американской корпорации пояснили, что регион отображался на картах как территория Украины из-за технических неполадок.

«Ок, Google, правильное решение. Никогда не поздно признать ошибки», - приводит его слова РИА Новости.

В Google также заверили, что прилагают все усилия для объективного изображения «спорных регионов». Представители компании отметили, что в странах есть локальные версии картографического сервиса Google, как в России, американская корпорация старается «следовать местному законодательству при отображении названий и границ».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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