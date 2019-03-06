Пентагон обновил планы на Арктику из-за России

Американское военное ведомство намерено изменить стратегию поведения в Арктике. Причиной этого названа необходимость противостоять укреплению позиций России и Китая в регионе.

О новых планах рассказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти в ходе сенатских слушаний. Генерал подчеркнул, что в первую очередь США интересует российский Северный морской путь, на который ориентируется РФ, наращивая присутствие в Арктике.

«В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», - цитирует РИА Новости Кертиса Скапаротти.

Какие инструменты и методы укрепления Пентагон будет использовать в Арктике, генерал не уточнил. Предполагается, что для этого ему необходимо обсудить вопрос с союзниками по НАТО.

Северный морской путь - самый короткий маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. На уровне российского законодательства Севморпуть определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Он имеет огромное значение как для обороны, так и для торговли.