Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пентагон обновил планы на Арктику из-за России

Вадим Синицын
08:35 06.03.2019
О новых планах рассказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти в ходе сенатских слушаний.
© Фото: defense.gov

Американское военное ведомство намерено изменить стратегию поведения в Арктике. Причиной этого названа необходимость противостоять укреплению позиций России и Китая в регионе.

О новых планах рассказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти в ходе сенатских слушаний. Генерал подчеркнул, что в первую очередь США интересует российский Северный морской путь, на который ориентируется РФ, наращивая присутствие в Арктике.

«В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», - цитирует РИА Новости Кертиса Скапаротти.

Какие инструменты и методы укрепления Пентагон будет использовать в Арктике, генерал не уточнил. Предполагается, что для этого ему необходимо обсудить вопрос с союзниками по НАТО.

Северный морской путь - самый короткий маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. На уровне российского законодательства Севморпуть определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Он имеет огромное значение как для обороны, так и для торговли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.03.2019, 05:02
Ракетопланы с ядерным двигателем: Роскосмос раскрыл свои планы
Дата06.03.2019, 07:06
В Минобороны объяснили нецелесообразность полного отказа от призывной службы
Дата05.03.2019, 18:09
Зимние победители: сборная России укрепила лидерство на Универсиаде в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата05.03.2019, 12:02
Шойгу рассказал о новых кораблях, которые получит ВМФ России
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:13 Армия
Видео
На глубине: кадры обучения водолазному делу девушек-курсантов
09:10 В стране и мире
Видео
В Крыму прокомментировали исправление ошибки на Google-картах
08:41 В стране и мире
Видео
Уснул за рулем: назвала причина крупного ДТП с жертвами в Ставрополье
08:35 В стране и мире
Видео
Пентагон обновил планы на Арктику из-за России
08:27 В стране и мире
Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
43 года одиночества: умерла «самая грустная» слониха в мире
«Избивай свой народ»: Шарий рассказал о зверствах Порошенко
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Видео
«Должен умереть в диких муках» - украинские националисты угрожают Гордону убийством
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.