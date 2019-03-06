Уснул за рулем: назвала причина крупного ДТП с жертвами в Ставрополье

Виновником крупной аварии с участием микроавтобуса и грузовика, произошедшей утром 6 марта в Ставрополье, стал, по предварительным данным, водитель машины «ЗИЛ», уснувший за рулем. Об этом сообщили «Звезде» в региональном управлении ГИБДД.

«Предварительной причиной ДТП явился сон за рулем водителя автомобиля "ЗИЛ", который выехал на полосу встречного движения», - уточнил начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.

«Госавтоинспекция повторно обращается ко всем водителям, которые длительное время передвигаются за рулем. В случае усталости, недомогания - остановитесь, отдохните в специально отведенных местах, не подвергайте свою жизнь и других участников движения опасности», - добавил он.

Столкновение микроавтобуса Mercedes Benz Vito и грузовика «ЗИЛ» произошло на 252-м километре трассы «Кавказ». В результате ДТП погибли шесть человек, еще 11 пострадали и были госпитализированы в больницу Невинномысска.