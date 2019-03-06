Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса. Девятнадцатого февраля шутники провели с ним переговоры от лица президента Швейцарии Уэли Маурера.

Детали пранка Вован и Лексус предоставили агентству Sputnik Mundo. Вован и Лексус утверждают, что они заявили Абрамсу, что Берн не видит нарушений законодательства в том, что в банках страны находятся частные счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльских компаний.

Спецпредставитель США потребовал от «швейцарской стороны» заблокировать активы, а также заявил, что Вашингтон направит иск, если «деньги Мадуро» уйдут из страны после того, как президентом Венесуэлы станет Хуан Гуайдо. Пранкеры попросили направить им список лиц, счета которых нужно заблокировать.

Американский политик отправил им санкционный список граждан Венесуэлы. Лексус и Вован решили подыграть ему и в ответ прислали документ с перечнем чиновников, которые якобы хранят средства в банках Швейцарии, и чьи счета будут заблокированы. По словам шутников, Абрамс остался доволен. Спецпредставитель также дал понять, что Соединенные Штаты не планируют на самом деле вводить войска в Боливарианскую республику.