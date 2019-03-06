Под Дамаском открылись новые пункты временного размещения беженцев

В Сирии готовятся к возвращению беженцев из лагеря Эр-Рукбан: в пригороде Дамаска открылись два новых пункта временного размещения. Поселения Хирджила и Дувейр отвечают всем современным требованиям и обладают развитой инфраструктурой. Квартира со всеми удобствами будет предоставлена каждой семье.

«На обычную семью выделяется стандартная квартира: две комнаты, балкон, кухня, душ, туалет. В каждой квартире установлены водонагреватели», - рассказал директор пункта временного размещения «Хирджила» Абдурахман Хатыб.

Двухэтажные дома с раздельным санузлом разительно отличаются от антисанитарных условий лагеря «Эр-Рукбан», который превратился в настоящую резервацию. Беженцев там по-прежнему насильно удерживают подконтрольные США бандформирования.

Министерство обороны России накануне обнародовало снимки со спутника - вокруг лагеря сооружен вал и смонтирована ограда. О катастрофической ситуации говорит и появившееся не так давно кладбище с тремя сотнями захоронений.