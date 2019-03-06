Чиновница из Владимира назвала доставку еды в школы «делом родителей»

Глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация школьного питания является зоной ответственности родителей. Запись выступления Беляевой опубликована в Сети.

Чиновница отметила, что такое положение дел определяет закон «Об образовании». Согласно ему, учебное заведение несет ответственность за обеспечение условий для организации приема пищи, то есть за кухонное оборудование, место для приготовления и так далее.

«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее - вот это уже вопрос родителей», - сказала Беляева.

Высказывание чиновницы произошло на фоне отмены бесплатных завтраков за муниципальный счет в школе во Владимире. Эта привилегия была сохранена только для учеников из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов и детей из семей инвалидов.

Для остальных школьников младших классов плата установлена в размере 20 рублей в день, что составляет половину цены завтрака. Эти положения установил городской Совет народных депутатов Владимира в декабре 2018 года. Администрация области подтвердила законность этого решения.