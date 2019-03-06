Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставрополье

В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Benz Vito и грузовика «ЗИЛ». Трагедия произошла утром 6 марта на 252-м километре трассы «Кавказ» по направлению от Невинномысска в сторону Минеральных вод.

Как сообщили «Звезде» в региональном управлении ГИБДД, жертвами аварии стали шесть человек. В ГУ МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что детей среди погибших нет, и добавили, что еще 11 человек в результате ДТП получили ранения.

Все пострадавшие в аварии были доставлены в больницу Невинномысска. На месте ЧП работают экстренные службы.

Причина происшествия пока не установлена.