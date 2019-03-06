43 года одиночества: умерла «самая грустная» слониха в мире

В зоопарке испанского города Кордовы скончалась самая грустная слониха в мире по кличке Флавия. Ей было 47 лет, пишет The Local.

Млекопитающее поселилось в зверинце в 1976 году, когда ему было всего три года. Флавия страдала от тяжелой формы депрессии.

Специалисты считают, что психическое заболевание животного связано с тем, что ее в раннем возрасте оторвали от родного стада и поместили в зоопарк, где она страдала от одиночества. Зоозащитники окрестили ее «самой грустной» слонихой в мире.

Партия по защите прав животных «Пакма» добивались, чтобы Флавию перевели в один из сафари-парков, где она смогла бы общаться со своими сородичами, но план не удалось осуществить из-за смерти слонихи.