В Женеве показали самый мощный в мире суперкар с двигателем V8

На Женевском международном автосалоне представили самый мощный суперкар с двигателем V8. Автомобиль производства концерна Ferrari получил название F8 Tributo.

Установленный на автомобиль двигатель имеет мощность в 710 лошадиных сил. Это на 48 л.с больше, чем у предшественника F8 Tributo - Ferrari 488. По словам создателей, новая машина также на 40 килограмм легче и обладает более эффективной аэродинамикой.

F8 Tributo способен разогнаться до 200 километров в часть за 7,8 секунд. Максимальная скорость суперкара составляет 340 километров в час.

Ранее на Женевском салоне показали самый быстрый электрический гиперкар. Pininfarina Battista назван в честь основателя легендарного дизайнерского дома. Его мощность составляет 1900 лошадиных сил.