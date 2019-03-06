«Аэрофлот» отменил 32 рейса из-за плохой погоды

В компании «Аэрофлот» приняли решение об отмене 32 авиарейсов в аэропорт Шереметьево и из него, которые должны были быть выполнены 6 марта. Об этом сообщает сайт перевозчика.

Так, из внутренних отменены рейсы (в обе стороны) в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань (два рейса), Махачкала, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самара и Сургут.

Из международных рейсов отмена коснулась бортов, которые должны были полететь в Варшаву, Вильнюс, Дюссельдорф, Ригу и Хельсинки.

Кроме того, несколько рейсов из Шереметьево были перенесены на более позднее время: в Омск (с 08.00 на 11.00), Краснодар (с 08.05 на 11.05), Анапу (с 08.20 на 12.05), Сыктывкар (с 08.55 на 12.10), Уфу (с 09.10 на 13.00), Штутгарт (с 09.30 на 12.10) и Софию (с 09.55 на 12.05).