Бодров-старший прокомментировал намерение Барецкого снять «Брат-3»

Российский режиссер, сценарист и отец актера Сергея Бодрова не уверен, что одному из бывших участников группы «Ленинград», музыканту Стасу Барецкому стоит браться за съемки третьей части фильма «Брат». Об этом он рассказал в интервью RT.

Сергей Бодров-старший назвал «странной» идею снять продолжение фильмов Алексея Балабанова.

«Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим», - приводит издание слова режиссера.

Ранее Барецкий анонсировал в эфире НСН съемки фильма «Брат-3». Эпатажный шоумен заявил, что одну из главных ролей сыграет бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за хулиганство, побои и проникновение в жилище с угрозой насилия.

Барецкий считает, что в новый фильм будет заложена большая смысловая нагрузка, он станет «скандальным».