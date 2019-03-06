ФАС нашла в рекламе с Киркоровым нарушение закона

Рекламный видеоролик лекарственного препарата «Гексорал» с участием певца Филиппа Киркорова признали нарушающим закон «О рекламе».

Как заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), лекарственное средство представлено как первое в лечении болезней горла, однако сноска с критериями, по которым проводилось сравнение, появилась в кадре лишь на три секунды и была слишком незаметна для зрителя.

Киркоров представлен в рекламе как злодей, а его фраза «Хотел, чтобы все болели, но оказался "Гексорал" сильнее!», была признана ФАС также нарушающей закон.

«Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона», - заявили в ведомстве.

Компании ООО «Джонсон & Джонсон» после проверки было выдано предписание о прекращении нарушения закона «О рекламе», а материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.