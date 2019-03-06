Украинский посол нашел в своей стране «истоки Европы»

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сделал очередное историческое открытие в духе современной украинской политической мысли. По словам дипломата, его страна якобы стояла «у истоков Европы», а полуостров Крым был ее частью «с древнейших времен».

Свою «историческую» лекцию посол разместил на личной странице в Facebook. Возмущение Щербы вызвали заявления кандидата в депутаты Европарламента Йоханна Фоггенгубера. Этот австрийский политик в телевизионном эфире заявил, что Украина никогда не имела отношения к Крыму.

«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы. А после того провела много столетий, поделенная между империями. Через века существования в тени она пронесла и свой язык, и свою культуру», - написал дипломат.

В процессе объяснительной речи Щерба, разумеется, вспомнил и Россию. Он подчеркнул, что во времена Киевской Руси на месте Москвы «было просто болото», хотя это и не имело особенного отношения к теме его текста. Щерба также заявил, что тогда государство называлось именно «Киевской Русью», хотя этот историографический термин был введен уже современными историками.

Посол Украины в Австрии не впервые пытается навязать политикам и прессе в стране пребывания свои взгляды в агрессивной форме. Так, ранее он раскритиковал издание Die Presse, которое, по мнению дипломата, изобразило в статье крымскую Ялту «слишком красиво». Тогда Щерба потребовал от СМИ описать жизнь на полуострове как будни «хмурой полицейской страны» и непременно упомянуть Олега Сенцова.