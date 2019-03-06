В посольстве РФ рассказали о встрече глав Генштабов России и США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал состоявшуюся 4 марта в Вене встречу первого заместителя министра обороны, главы Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов американских вооруженных сил Джозефом Данфордом.

Дипломат отметил, что подобные встречи укрепляют доверие и взаимопонимание между Москвой и Вашингтоном.

«Несомненно, от результатов прагматичного диалога между российскими и американскими генералами выигрывает международная безопасность», - приводит слова Антонова пресс-служба российского ведомства.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Договора о запрещении ракет меньшей и средней дальности. Особое внимание было уделено ситуации в Сирии, а также стратегической стабильности и противоракетной обороне.

В предыдущий раз главы российского и американского генштабов встречались 5 января. Тогда генералы обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом. Герасимов и Данфорд также подтвердили важность поддержания существующего канала связи.