Самый быстрый в мире автомобиль показали в Женеве

Самый быстрый гиперкар был представлен на Женевском международном автосалоне - оказалось, авто работает на электричестве.

Pininfarina Battista назван в честь основателя легендарного дизайнерского дома. Он получил звание самого быстрого и самого мощного автомобиля, когда-либо созданного в Италии, с мощностью 1900 лошадиных сил. Он способен разгоняться до 186 километров в час менее чем за 12 секунд. Конкуренцию ему могут составить только Ferrari и Lamborghini.

Руководитель компании Automobili Pininfarina Михаил Першке утверждает, что в этом случае высокая производительность и электрический двигатель не являются взаимоисключающими понятиями.

На автосалоне были выставлены и другие новинки, среди которых Koenigsegg Jesko, Hispano Suiza Carmen и другие.

89-й Женевский международный автосалон будет открыт для посещений с седьмого до 17 марта.

Также на знаменитом автосалоне были представлены новый седан Aurus S600 и его бронированная модификация, лимузин L700. Российский бренд вызвал большой интерес в Женеве - к авто выстроилась очередь из более чем 150 журналистов и экспертов.