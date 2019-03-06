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Российские моряки с «Палладия» получили тюремные сроки в Южной Кореи

Наталья Вальханская
06:15 06.03.2019
Российский танкер был задержан за то, что без разрешения покинул порт Южной Кореи.
Российские моряки с «Палладия» получили тюремные сроки в Южной Кореи
© Фото: Lars-Josef Klemmer, picture alliance, Globallookpress

Пять российских моряков с судна «Палладий» получили реальные тюремные сроки в Южной Кореи после инцидента в 2018 году, когда экипаж без разрешения властей страны попытался покинуть порт.

Судно было задержано за задолженность перед корейской компанией, которая осуществляла его ремонт. Кроме того, у «Палладия» также есть неоплаченный экологический штраф за разлив топлива.

«Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков - по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», - цитирует ТАСС консула РФ в городе Пусане Романа Быкова.

Приговор вступает в силу через неделю, за это время моряки могут подать апелляцию на решение южнокорейского суда. В ближайшее время дипломаты РФ собираются посетить следственный изолятор, где содержатся россияне.

Напомним, решение отбыть без спроса из порта Пусаны впоследствии сопровождалось погоней, высадкой десанта на борт и даже стрельбой в качестве предупреждения.

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