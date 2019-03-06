The Prodigy отменили все концерты из-за смерти Флинта
В июле 2019 года группа должна была выступить на фестивале Park Live в Москве.
© Фото: keithflintofficial, Instagram
Музыкальная группа The Prodigy заявила об отмене всех запланированных концертов из-за смерти солиста Кита Флинта. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.
«В связи с трагической смертью Кита Флинта все предстоящие концерты будут отменены», - говорится в сообщении.
В июле 2019 года группа должна была выступить на фестивале Park Live в Москве.
Напомним, Флинт скончался четвертого марта. Ему было 49 лет. По версии СМИ, музыкант покончил с собой, потому что не смог пережить расставание с супругой Маюми Каи.
При этом за двое суток до смерти Флинт участвовал в марафоне и находился с приподнятом настроении и хорошей форме.