The Prodigy отменили все концерты из-за смерти Флинта

Музыкальная группа The Prodigy заявила об отмене всех запланированных концертов из-за смерти солиста Кита Флинта. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

«В связи с трагической смертью Кита Флинта все предстоящие концерты будут отменены», - говорится в сообщении.

В июле 2019 года группа должна была выступить на фестивале Park Live в Москве.

Напомним, Флинт скончался четвертого марта. Ему было 49 лет. По версии СМИ, музыкант покончил с собой, потому что не смог пережить расставание с супругой Маюми Каи.

При этом за двое суток до смерти Флинт участвовал в марафоне и находился с приподнятом настроении и хорошей форме.