Ракетопланы с ядерным двигателем: Роскосмос раскрыл свои планы

Ракетно-космическая отрасль при разработке техники должна ориентироваться на создание принципиально новых систем, в том числе ракетопланов с ядерной двигательной установкой.

«Планирование перспективных разработок многоразовых космических систем должно также включать в себя рассмотрение принципиально новых компоновок, таких как ракетопланы с ядерной двигательной установкой», - говорится в документе госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что такие системы в будущем смогут создать новые рыночные ниши, пишет РИА Новости.

Создание новой техники должно осуществляться с использованием опыта разработок кораблей «Бор», «Буран», крылатых ступеней «Байкал» и МРКС для ракеты «Ангара».

Ранее выяснилось, что компания «Исон» занимается разработкой многоразового ракетоплана, цель которого - полеты в космосе и атмосфере на гиперзвуковых скоростях. Этот аппарат сможет летать на высоте до 160 километров при скорости семи махов.

Также известно, что с 2010 года в России реализуется проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.