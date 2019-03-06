Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнаре Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, изменили наказание с ограничения свободы с отбыванием по месту жительства на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны.

В ведомстве заявили, что Каримова «злостно нарушала порядок и условия отбывания», в связи с чем было принято решение о замене наказания в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, пишет РИА Новости.

Каримова была признана виновной в уклонении от уплаты налогов, участии в преступной группе, а также вымогательстве. В конце 2017 года суд смягчил наказание и перевел ее под домашний арест, но Каримова продолжала использовать средства связи и не возмещала ущерб, считают в ведомстве.