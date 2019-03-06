США допускают введение санкций за дела с Венесуэлой

В Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы. Как заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, соответствующее решение «будет зависеть от поведения режима».

Так называемые вторичные санкции могут коснуться иностранных физических и юридических лиц, а также правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Вашингтона.

«Мы до сих пор не вводили их, вторичные санкции. Несомненно, это является возможным», - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о планах Вашингтона по созданию коалиции для смены власти в Венесуэле и ее «мирной» передачи лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Напомним, политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда в ходе антиправительственных манифестаций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США и ряд европейских стран, после чего Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.