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США допускают введение санкций за дела с Венесуэлой

Наталья Вальханская
04:47 06.03.2019
Спецпредставитель США по Венесуэле заявил, что соответствующее решение «будет зависеть от поведения режима».
США допускают введение санкций за дела с Венесуэлой
© Фото: nicolasmaduro, Instagram

В Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы. Как заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, соответствующее решение «будет зависеть от поведения режима».

Так называемые вторичные санкции могут коснуться иностранных физических и юридических лиц, а также правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Вашингтона.

«Мы до сих пор не вводили их, вторичные санкции. Несомненно, это является возможным», - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о планах Вашингтона по созданию коалиции для смены власти в Венесуэле и ее «мирной» передачи лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Напомним, политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда в ходе антиправительственных манифестаций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США и ряд европейских стран, после чего Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

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