Машину придется сжечь: огромный паук-«автостопщик» испортил поездку
Инцидент произошел в австралийской Аделаиде.
© Видео: shitadelaide, Instagram
Гигантский паук пробрался в багажник автомобиля в тот момент, когда она остановилась на сигнал красного света светофора.
На кадрах видно, как паукообразный пробирается внутрь Mazda CX-5 через щель багажника.
Инцидент произошел в австралийской Аделаиде.
Пользователи по-разному отреагировали на это видео.
«Я никогда не буду чувствовать себя в безопасности в машине после увиденного», - пишет пользователь eviemak.
Были и те, кто не разделяет страх и пренебрежение к пауку.
«Почему все так испугались безобидного маленького охотника? Я бы взял его, обнял, похлопал и назвал Джорджем», - сказал bronnie.