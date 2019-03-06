Машину придется сжечь: огромный паук-«автостопщик» испортил поездку

Гигантский паук пробрался в багажник автомобиля в тот момент, когда она остановилась на сигнал красного света светофора.

На кадрах видно, как паукообразный пробирается внутрь Mazda CX-5 через щель багажника.

Инцидент произошел в австралийской Аделаиде.

Пользователи по-разному отреагировали на это видео.

«Я никогда не буду чувствовать себя в безопасности в машине после увиденного», - пишет пользователь eviemak.

Были и те, кто не разделяет страх и пренебрежение к пауку.