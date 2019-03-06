«Избивай свой народ»: Шарий рассказал о зверствах Порошенко

На митинге президента Украины Петра Порошенко в Днепре избили мужчину, который хотел задать вопрос лидеру страны. После инцидента он пропал, его до сих пор не могут найти. Об этом написал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Twitter.

Шарий обнародовал письмо, в котором рассказывается, что двое мужчин пришли на митинг, но после инцидента с вопросом, один из них пропал. По словам его товарища, который и является автором послания, ему пытались позвонить, однако трубку взял незнакомый человек, который заявил, что случайно поднял потерянный телефон.

«Вроде (Порошенко) уже возит с собой титушню, которые нападают за эти вопросы», - высказал свою версию автор письма.

По его мнению, Порошенко предотвращает неудобные вопросы силовым путем.

«Давай, избивай свой народ. Вперед. Покажи личико еще полнее», - прокомментировал это письмо Шарий.

Отмечается, что сейчас мужчина ездит по отделениям полиции, но не может найти своего друга и узнать, что с ним.