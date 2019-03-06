«Как перестать ржать?»: бюджетные трейлеры фильмов от косплейщиков из России покоряют Сеть

В Сети набирают популярность видео российских блогеров, которые переснимают трейлеры популярных фильмов, создавая антураж с помощью подручных средств. Знакомые с детства для всего поколения 90-х заставки мультсериалов «Черепашки-ниндзя» и «Сейлор Мун» предстают в совершенно неожиданном варианте.

Например, маленькие черепашки, вылетающие из канализации в момент мутации были представлены корнишонами, а в роли нунчаков выступили сосиски, длинные волосы Сейлор Мун заменили два багета, а меховую накидку Джона Сноу из «Игры престолов» «сыграл» плюшевый кот.

В подборке от креативных блогеров также есть бюджетные трейлеры «Мстителей», «Стражей галактики», «Человека-паука», «Терминатора» и других известных картин. В комментариях к роликам пользователи предлагают, что бы они еще хотели увидеть в «переснятом» варианте, и оставляют восхищенные отзывы, большинство из которых сводятся к вопросу «Как перестать ржать?».