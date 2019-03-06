Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Как перестать ржать?»: бюджетные трейлеры фильмов от косплейщиков из России покоряют Сеть

Наталья Вальханская
03:45 06.03.2019
Блогеры сняли трейлеры «Игры престолов», «Черепашек-ниндзя», «Стражей галактики» и других фильмов, используя сосиски, вантус, много картона и пакеты для мусора.
«Как перестать ржать?»: бюджетные трейлеры фильмов от косплейщиков из России покоряют Сеть
© Фото: Studio 188, YouTube

В Сети набирают популярность видео российских блогеров, которые переснимают трейлеры популярных фильмов, создавая антураж с помощью подручных средств. Знакомые с детства для всего поколения 90-х заставки мультсериалов «Черепашки-ниндзя» и «Сейлор Мун» предстают в совершенно неожиданном варианте.

Например, маленькие черепашки, вылетающие из канализации в момент мутации были представлены корнишонами, а в роли нунчаков выступили сосиски, длинные волосы Сейлор Мун заменили два багета, а меховую накидку Джона Сноу из «Игры престолов» «сыграл» плюшевый кот.

В подборке от креативных блогеров также есть бюджетные трейлеры «Мстителей», «Стражей галактики», «Человека-паука», «Терминатора» и других известных картин. В комментариях к роликам пользователи предлагают, что бы они еще хотели увидеть в «переснятом» варианте, и оставляют восхищенные отзывы, большинство из которых сводятся к вопросу «Как перестать ржать?».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.03.2019, 03:18
Россия и Германия обсудили проблему контроля над вооружениями
Дата06.03.2019, 01:00
В России за семь лет в три раза снизилось количество уклонистов от армии
Дата05.03.2019, 18:09
Зимние победители: сборная России укрепила лидерство на Универсиаде в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата05.03.2019, 12:02
Шойгу рассказал о новых кораблях, которые получит ВМФ России
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:55 В стране и мире
«Избивай свой народ»: Шарий рассказал о зверствах Порошенко
03:00 В стране и мире
Погода в Москве и Петербурге никак не определится
02:29 В стране и мире
Видео
Русский трейлер финала «Игры престолов» появился в Сети
01:44 В стране и мире
Маленькая страна, большие мечты: израильский зонд прислал селфи с Землей
01:24 В стране и мире
Видео
Перестарался: снегоуборщик «убрал» зеркала у машин в Петербурге
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Как перестать ржать?»: бюджетные трейлеры фильмов от косплейщиков из России покоряют Сеть
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
Собака ценой своей жизни спасла семью от кобры
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Видео
«Должен умереть в диких муках» - украинские националисты угрожают Гордону убийством
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.