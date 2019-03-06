Россия и Германия обсудили проблему контроля над вооружениями

Российские и немецкие дипломаты обсудили проблемы, связанные с контролем нераспространения вооружения во время российско-германской группы по вопросам политики безопасности.

От российской стороны выступал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, а со стороны Германии - заместитель уполномоченного правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Рюдигер Бон.

Участники обсудили ДРСМД, Мюнхенскую конференцию по безопасности, автономные оружейные системы, а также невозможность милитаризации космоса.

На сайте немецкого дипведомства заявили, что обе стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в рамках рабочей группы.

Напомним, второго февраля в США сообщили о приостановлении своего участия в ДРСМД. Причиной этого стали необоснованные обвинения в сторону России в нарушении положений документа.

Москва в свою очередь готова к разговору по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.