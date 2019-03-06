Погода в Москве и Петербурге никак не определится

В ближайшую неделю жителей Москвы ждут сильные погодные перепады. Температура воздуха будет колебаться от +4 до -5, а дождь сменяться снегом.

При этом атмосферное давление будет то расти, то падать, что негативно скажется на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов.

В Санкт-Петербурге тоже нестабильный прогноз. По данным Giismeteo, на этой неделе температура воздуха днем составит от -8 до +4 градусов, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. При этом в Петербурге в ближайшие дни ожидаются сильные осадки – мокрый снег и сильный снегопад.