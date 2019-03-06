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Русский трейлер финала «Игры престолов» появился в Сети

Наталья Вальханская
02:29 06.03.2019
В России премьера первого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.
© Видео: Amediateka, YouTube © Фото: Game of Thrones, YouTube

Официальный трейлер финального сезона сериала «Игра престолов» был переведен на русский язык и опубликован в Сети. Дубляж представила Amediateka на своем канале на YouTube.

Первые секунды ролика посвящены Арье Старк.

«Я знаю смерть. У нее много лиц. Не терпится увидеть и это», - произносит героиня.

В трейлере также появляются Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Санса Старк, Серсея, Джейми и Тирион Ланнистеры.

В России премьера первого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.

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