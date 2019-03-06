Русский трейлер финала «Игры престолов» появился в Сети
В России премьера первого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.
© Видео: Amediateka, YouTube © Фото: Game of Thrones, YouTube
Официальный трейлер финального сезона сериала «Игра престолов» был переведен на русский язык и опубликован в Сети. Дубляж представила Amediateka на своем канале на YouTube.
Первые секунды ролика посвящены Арье Старк.
«Я знаю смерть. У нее много лиц. Не терпится увидеть и это», - произносит героиня.
В трейлере также появляются Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Санса Старк, Серсея, Джейми и Тирион Ланнистеры.
В России премьера первого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.