Русский трейлер финала «Игры престолов» появился в Сети

Официальный трейлер финального сезона сериала «Игра престолов» был переведен на русский язык и опубликован в Сети. Дубляж представила Amediateka на своем канале на YouTube.

Первые секунды ролика посвящены Арье Старк.

«Я знаю смерть. У нее много лиц. Не терпится увидеть и это», - произносит героиня.

В трейлере также появляются Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Санса Старк, Серсея, Джейми и Тирион Ланнистеры.

В России премьера первого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.