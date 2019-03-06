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Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео

Дарья Муромова
02:13 06.03.2019
Пользователи удивились, что орел попытался напасть на такого крупного кенгуру.
© Видео: aol.co.uk

Кенгуру смог отбиться от активно нападающего орла в Южной Австралии. Их схватку сняла на видео наблюдатель за дикой природой Марианна Стокхэм.

На кадрах видно, как клинохвостый орел несколько раз пытается напасть на кенгуру. Однако млекопитающему не только удается отбиться, но и «дать сдачи» своему обидчику, как видно на ролике, опубликованном на портале aol.co.uk.

Пользователи удивились, что орел попытался напасть на такого крупного кенгуру.

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