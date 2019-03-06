Маленькая страна, большие мечты: израильский зонд прислал селфи с Землей

Израильский лунный зонд Beresheet, который сейчас находится на расстоянии около 37600 км от Земли, сделал первую фотографию и отправил ее в центр управления.

На селфи видны часть этого аппарата на фоне Земли, а именно Австралии, и табличка с надписями на иврите и английском: «Народ Израиля жив», «Маленькая страна, большие мечты».

Руководство проекта считает, что это фото сделано с самого удаленного расстояния за всю историю освоения космоса Израилем.

Лунный зонд Beresheet был запущен с мыса Канаверал 22 февраля. Посадка аппарата на Луну должна состояться 11 апреля.