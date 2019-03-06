Перестарался: снегоуборщик «убрал» зеркала у машин в Петербурге

Из-за сильного снегопада в Московском районе Санкт-Петербурга на улицах вновь начала работу спецтехника. Однако снегоуборочная машина сильно повредила припаркованные на улице Ленсовета автомобили.

«Никакого знака о том, что будет проходить уборка - не было. Припарковался на два часа, бегал в поликлинику. Вернулся – у моей машины вмят багажник и треснул бампер», - цитирует одного из пострадавших сайт «Комсомольской правды».

На кадрах видно, что у многих припаркованных авто повреждены зеркала. На некоторых машинах видны царапины и сколы, а сами транспортные средства сбоку завалены снегом.

Вызванные на место сотрудники ДПС развели руками и не смогли предложить решение вопроса, которое удовлетворило бы пострадавших автомобилистов.