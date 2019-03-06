Карл Лагерфельд перед смертью оставил послание всему миру

В Сети появилось последнее обращение модельера Карла Лагерфельда, которое он оставил перед смертью.

«А ритм все звучит…», - написал Лагерфельд на открытке, фото которой опубликовала в своем Twitter критик отдела моды издания New York Times Ванесса Фридман.

Напомним, кутюрье скончался 19 февраля на 86-м году жизни. По предварительной версии, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Карл Лагерфельд был не только модельером, главой модного дома Chanel и фотографом, но и создателем духов: он придумал ароматы Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997), а также аромат с запахом книги.