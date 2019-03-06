Лучшие подарки на 8 Марта: виш-лист в помощь мужчинам

Социологи опубликовали результаты опроса - чего же хотят женщины к 8 Марта - в помощь мужчинам.

Почти половина респонденток предпочли бы получить украшения: 43% девушек мечтают о блеске драгоценного металла и камней.

Традиционная косметика и духи в виш-листе 34% опрошенных. Замыкает тройку подарочных лидеров - сертификаты и бытовая техника.

Ну, и, конечно, не стоит забывать о цветах - это важное дополнение. Роспотребнадзор рекомендует покупать только свежие: их выдает эластичный стебель, а так же еще не раскрытый бутон. Такой букет простоит в вазе значительно дольше.