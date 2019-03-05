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Четвероклассник с другом жестоко избили 10-летнюю девочку в Москве

Ольга Бороднева
23:58 05.03.2019
Администрация школы инцидент комментировать отказывается, девочка тем временем находится в больнице.

Законодатели рассматривают возможность наказания за буллинг. Если будет так, то это иностранное слово, обозначающее травлю, появится в официальных документах.

Имена вымышленные, герои - увы, нет. Учебный день для Кати закончился больничной койкой и это не несчастный случай. Многочисленные ушибы мягких тканей, сотрясение мозга и глубокие психологические травмы - все это с Катей сделал ее одноклассник, который вместе с еще одним мальчиком напал на нее после уроков.

По словам бабушки девочки, на четвероклашку напали ни за что, просто развлечься.

«А давай побьем эту жирную корову, сказал. И начал отрабатывать удары по животу», - рассказывает бабушка Кати со слов самой девочки.

Мама Кати говорит, что проблеме уже три года.

«Мальчик ненормативной лексикой выражается. Он не понимает, с кем общается – с учителем или со своим одноклассником, со своим ровесником. На одном уровне со всеми разговаривает», - отмечает мама побитой девочки.

Этот одноклассник - явный «ударник» - и речь тут не об оценках - больное место всего класса. Родители, провожая утром детей на учебу, боятся, что с ними будет в этих стенах.

«Очень переживаем за своих детей и просим нашу администрацию принять меры», - сказала мама одного из школьников.

«Я ему на уроке физкультуры, когда он ругался матом, сделала замечание. В ответ я услышала: «Кто ты такая?», - вторит ей другая родительница.

Администрация учебного заведения болезненный вопрос комментировать отказывается.

«Могу только ответить на официальный запрос», - заявил «Звезде» директор школы и бросил трубку.

Буллинг не щадит никого, даже тех, кого привыкли называть звездными детьми. Фигуристка Ирина Слуцкая эту скользкую тему затронула в соцсетях. Пожаловалась, что по тонкому льду ходят подружки дочки, с которыми та вместе тренируются.

«Говорили про маму всякие гадости. Пришлось вмешаться», - написала она в Instagram.

«Маленький человечек, который не понимает, что он произносит, наверно, он должен повзрослеть. Жалко, что семья позволяет такие вещи делать», - сказала Слуцкая в комментарии «Звезде».

Буллинг - слово английское, что еще раз подтверждает - это дикое явление не знает никаких границ - в том числе географических. Элитные школы в Швейцарии и Австрии - здесь зазвучала минорная нота для известного в России музыканта Хилависы. Ее дочь тоже столкнулась с травлей.

«У нас были проблемы с тем, что компания ребят травила девочку с вопросами: "Ты че такая худая, у тебя что глисты?"», - рассказала Наталья О`шей (Хелависа).

Заботливая мама и по совместительству лидер группы «Мельница» уверена, что все перемелется, но реагировать надо сразу же. Об этом говорят и психологи.

«Умение защищать себя формируется в семье. Оно является базовым навыком, который очень нужен и ребенку и потом уже взрослому человеку», - отмечает психолог Артур Гараганов.

Пока психологи дают инструкции как вести себя жертвам буллинга и их близким, проблему пытаются решить и на более высоком уровне - в Госдуме провели специальное совещание.

«Готов на утверждение приказ, закрепляющий положение о главных внештатных педагогах-психологах в системе образования», - заявила заместитель директора ФГБНУ центра защиты прав и интересов детей министерства просвещения РФ Елена Артамонова.

Проблемой озаботатилась и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

«За последние пять лет наблюдается увеличение доли детей совершивших преступление», - говорит детский омбудсмен.

За преступлением должно последовать наказание - уверены родители Кати. Пока сама она в больнице, они отнесли заявление в полицию. Урок из этой школьной истории должны извлечь все.

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