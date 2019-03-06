«Дерьм*геддон»: на Украине сняли клип про президентские выборы

В Сети появился музыкальный клип на песню «Циклоны», авторами которого выступила украинская группа «ТИК». Ролик посвящен президентским выборам на Украине.

По сюжету накануне выборов на одном из избирательных участков прорвало канализацию - теперь только местный ассенизатор может спасти результаты голосования.

При этом сама песня и клип метафорически отображают ситуацию в стране, как ее видят авторы, а реплики персонажей постоянно отсылают к реальным кандидатам, которые борются за президентский пост.

«Циклоны - это гротескная форма происходящего в нашей стране накануне выборов. Если вы хотя бы раз не улыбнетесь в течение нашего видео Циклоны, обещаю вам вернуть доллар по восемь», - сказал лидер музыкальной группы Виктор Бронюк.

Он добавил, что в выборам нужно относиться как к ответственной миссии.