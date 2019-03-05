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Профессор Куренков рассказал о падении лифта в его клинике на Рублевке

Валентина Пескова
23:05 05.03.2019
Днем 5 марта в офтальмологической клинике на Рублевском шоссе упал лифт, в котором находилось шесть человек.

Профессор Вячеслав Куренков, владелец частной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе, где сегодня днем произошла авария лифта, подтвердил «Звезде», что при инциденте никто не пострадал.

«К счастью, информация о пострадавших была сильно преувеличена. Слава Богу, сработала уловительная система. В это время лифт двигался с первого этажа и ушел на минус первый. Никто не пострадал. В лифте действительно находилось шесть человек и один ребенок. Был перегруз, но сработала система, которая обеспечивает безопасность пассажиров», - пояснил руководитель клиники.

По словам профессора Куренкова, одна из находившихся в лифте женщин предъявила жалобы на боли в спине. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали, что с нею все в порядке. После чего она была отпущена домой. Все остальные пассажиры лифта также разошлись по домам.

Ранее сегодня сообщалось, что все пассажиры упавшего лифта живы, никто серьезных травм не получил. Люди пострадали только от стресса.

В клинике «Звезде» также сообщили, что технический осмотр лифта проводится регулярно. В том числе, он производился и перед его падением около 12 часов дня. При этом никаких поломок выявлено не было. Грузоподъемность машины составляет до 530 кг.

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