Женщина остановила неуправляемый автобус и спасла водителя

Водитель пассажирского автобуса потерял сознания во время работы из-за сердечного приступа. Инцидент произошел в Дублине.

Возможную трагедию предотвратила медсестра Ифа Макгивни, которая в этот момент находилась в автобусе. Она насторожилась, когда водитель проехал на красный сигнал светофора, сбил велосипедиста и переехал велосипед.

Женщина решила проверить состояние водителя и застала его без сознания. Ей удалось снять его ногу с педали газа, после чего транспортное средство остановилось. Другие пассажиры помогли вытащить мужчину на улицу - у него уже остановилось сердце и отсутствовало дыхание.

Медсестра оказала первую помощь - сделала искусственное дыхание и массаж сердца. Потом к реанимационным действиям подключился еще один пассажир, полиция и скорая.

Благодаря оперативной реакции женщины врачи смогли спасти жизнь водителя. Велосипедист отделался незначительными травмами.