В Москве вручили награду школьнику за спасение жизни авиапассажира

В Москве наградили десятиклассника Богдана Рудика, который спас жизнь пассажиру рейса Сочи-Москва. 25 февраля учащийся медицинского класса возвращался после каникул домой, когда в самолете экстренная помощь потребовалась потерявшему сознание мужчине. Вместе с бортпроводником 16-летний юноша поддерживал его дыхание с помощью реанимационного мешка и следил за давлением.

Грамоту с благодарностью вручила Богдану Рудику министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она пожелала школьнику успехов в изучении профессии, поблагодарила маму мальчика и его преподавателя.

«Это очень важное качество не растеряться, самому принимать решения. Ты еще юный, 10 класс школы, но командир корабля обратился к тебе и спросил, нужно ли сажать самолет. Ты сказал, что нужно, и при этом не отходил от пациента до последнего момента и передал его скорой. Это и есть самое главное в нашей профессии», - отметила Скворцова в беседе с Богданом.

Благодаря грамотным действиям школьника, состояние пассажира удалось стабилизировать, и после экстренной посадки в Воронеже его передали медикам.