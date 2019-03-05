Тульских ветеранов «Нормандии-Неман» наградили орденами Почетного легиона

Тульские ветераны Николай Кульпов и Борис Цудиков, воевавшие в годы Великой Отечественной войны в прославленном французском полку «Нормандия-Неман», получили Ордена Почетного легиона - высшие знаки отличия Франции, подписанные президентом страны.

Церемония награждения состоялась в Ломинцевской школе №22 имени Героя Советского Союза Василия Георгиевича Серегина, расположенной в Щекинском районе Тульской области. Почетные ордена вручал ветеранам атташе по вопросам обороны Франции Иван Мартин. Он приехал в Щекинский район вместе с французской делегацией.

Гостями мероприятия стали президент ассоциации ветеранов 1 ОИАП «Нормандия-Неман» Анатолий Фетисов, глава муниципального округа Ломинцевское Валентина Марк, почетный президент «Нормандия-Неман» Рене Эразмович Барки, почетный член Ассоциации «Нормандия-Неман» Жиль ле Ру, помощник ветеранской организации «Нормандия-Неман» Гийом Рат, военно-воздушный атташе Франции Флер Тардиф, помощник военно-воздушного атташе Аделин Реми и почетный член ассоциации Дмитрий Маслов.

Ломинцево - родина Героя Советского Союза, командира эскадрильи авиаполка «Нормандия-Неман» Василия Серегина, чье имя носит 22-я школа. По окончании войны летчик был удостоен звания кавалера Ордена Почетного легиона.

Борис Цудиков в годы Велкой Отечественной воевал в том самом 18-м гвардейском истребительном авиационном полку, в состав которого входили французские летчики «Нормандии-Неман».

Николай Кульпов - ветеран Великой Отечественной войны, член Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». В военные годы совершил 57 боевых вылетов. После войны служил в 303-й авиационной истребительной дивизии, в составе которой воевал полк «Нормандия-Неман».