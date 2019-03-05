Ford Sollers может реструктуризировать бизнес в России

Предприятие Ford Sollers рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России. Итоговое решение будет принято уже в этом году, но пока все заводы работают в штатном режиме.

Ранее появилась информация о том, что Ford рассматривает возможность закрытия двух заводов в России - в Татарстане и Ленинградской области. Это основные предприятия, на которых производят легковые автомобили.

«Акционеры Ford Sollers проводят стратегический пересмотр планов совместного предприятия, который происходит одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford», - цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Предприятие Ford Sollers было образовано в 2011 году компаниями Ford Motor Company и Sollers с равным участием.