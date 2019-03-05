Лопнувшее колесо фуры привело к смертельному ДТП на Урале

Два человека погибли в результате массовой аварии на 25-м километре екатеринбургской кольцевой автодороги. Серьезное ДТП произошло из-за фуры, у которой лопнуло колесо. В момент инцидента водитель МАЗ с полуприцепом Schmitz двигался со стороны Верхней Пышмы в сторону Омска.

«По предварительной информации, фура по касательной столкнулась с Volkswagen, затем с Ford Fusion и с Daewoo Nexia, после чего улетела в кювет и перевернулась», - сообщили в Госавтоинспекции порталу Е1.ru.

Видео с последствиями инцидента появилось в соцсетях.

По информации ГИБДД, на месте погибли водитель и пассажирка Ford Fusion, сведения о пострадавших уточняются. На месте аварии работают сотрудники автоинспекции, которые выяснят все обстоятельства случившегося.