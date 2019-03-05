Проект «Кортеж»: в Женеве показали «шестисотый» Aurus и бронированный лимузин

Премьера в Европе нового седана Aurus S600 и его бронированной модификации, лимузина L700, состоялась на знаменитом автосалоне в Женеве. Впервые модель «шестисотого» Aurus была показана в августе 2018 года на автосалоне в Москве.

«Изюминкой наших машин является их гибридность. Все автомобили Aurus являются гибридными, с высоковольтной системой на борту, что дает ряд технических преимуществ и обеспечивает нам задел на будущее для дальнейшего развития конструкции. Также все наши автомобили полноприводные, с очень мощными двигателями, благодаря которым обеспечиваются высокие тяглово-динамические характеристики. Кроме того, имеется ряд систем, обеспечивающих высочайший комфорт на борту автомобиля», - рассказал в Женеве главный конструктор Aurus Вадим Переверзев.

Оба автомобиля оснащены гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового двигателя, электромотора в 40 лошадиных сил и девятидиапазонной АКП. Обычный полноприводный седан развивает скорость в 100 км/ч за шесть секунд, а его бронированная модификация - за девять. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Автомобили собирает в Москве «НАМИ». Предварительно известно, что на лимузин и седан поступило уже около 200 предзаказов. При этом цены на автомобили проекта «Кортеж» в России, по словам гендиректора Aurus Motors Франца Герхарда Хильгерта, будут названы только в середине апреля.