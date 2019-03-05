Машина с водителем внутри взорвалась в Татарстане: видео
Причина инцидента устанавливается.
© Видео: Татар-информ, YouTube
Легковая машина взорвалась с водителем внутри возле автосервиса в Альметьевске. Кадры ЧП попали на камеру видеонаблюдения.
На видео видно, как припаркованный Volkswagen с открытой водительской дверью неожиданно взрывается, из-за чего в машине выбивает люк из крыши.
Удивительно, но водитель не только выжил, но и смог встать на ноги и отойти от горящего автомобиля.
Причина инцидента устанавливается.