Машина с водителем внутри взорвалась в Татарстане: видео

Легковая машина взорвалась с водителем внутри возле автосервиса в Альметьевске. Кадры ЧП попали на камеру видеонаблюдения.

На видео видно, как припаркованный Volkswagen с открытой водительской дверью неожиданно взрывается, из-за чего в машине выбивает люк из крыши.

Удивительно, но водитель не только выжил, но и смог встать на ноги и отойти от горящего автомобиля.

Причина инцидента устанавливается.