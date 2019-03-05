Посольство РФ покажет «необычную активность» британским спецслужбам

Посольство РФ в Великобритании предложило провести День открытых дверей специально для сотрудников британских спецслужб, чтобы прекратить сомнения по поводу того, чем занимаются российские дипломаты на работе.

«Должно быть, тяжело наблюдать за работой других людей. Мы обязательно должны устроить День открытых дверей для тех, кто за нами так пристально наблюдает», - говорится в Twitter дипведомства.

Такой ироничный комментарий в посольстве дали в ответ на публикацию газеты The Guardian. Издание, ссылаясь на спецслужбы Великобритании, пишет о том, что перед и после отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в здании посольства России наблюдалась «необычная активность».

Напомним, власти Лондона обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей веществом нервно-паралитического свойства «Новичок». В РФ отвергают от эти обвинения, так как таких разработок не существовало ни в СССР, ни в современной России.

При этом власти Лондона не оглашают предварительные итоги следствия по этому делу, на чем настаивает Россия. В то же время в британских СМИ постоянно появляются противоречивые версии случившегося, что вводит в заблуждение общественность.