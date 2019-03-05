Электроснабжение Новороссийска восстановлено

В Новороссийске, где сегодня произошло аварийное отключение электроэнергии, удалось восстановить электроснабжение. Как сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, ЧП произошло после выхода из строя моленого выключателя на подстанции «Кирилловская».

«По состоянию на 18.50 электроснабжение в Новороссийска восстановлено», - сказали «Звезде» в ведомстве.

В зоне отключения электроэнергии оказались 124 тысячи человек и 36 социально-значимых объектов.

«В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы и работы по переподключению потребителей», - добавили в МЧС.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС.