Пожар произошел на заводе под Владимиром: пострадали рабочие

Следователи СК России по Владимирской области работают на месте пожара на заводе стеклотары в Гороховце. Как рассказала «Звезде» старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Ирина Минина, возгорание произошло после рабочей смены в помещении бытовки на территории ООО «РусДжам» «Стеклотара холдинг».

«Погибших нет. Пострадало семь человек, один в наиболее критическом состоянии, в тяжелом. Еще шесть человек в не критичном состоянии, они получают необходимую медицинскую помощь», - заявили в СК.

Пожар на площади 4 квадратных метра был ликвидирован собственными силами без привлечения МЧС.

Как отмечается на сайте СК, один из пострадавших получил около 80% ожогов тела, он находится в реанимации, состояние других не критичное. По предварительным данным, лица, пострадавшие во время пожара, являются гражданами ближнего зарубежья.